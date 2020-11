Maradona je preminuo u svojoj kući u argentinskom gradu Tigreu

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena Diego Maradona (60) umro je u srijedu od srčanog udara. I dok se svijet oplakuje nogometnog genijalca i podsjećaju na sve njegove poteze kojima je godinama izazivao divljenje navijača diljem svijeta, engleski mediji kao da mu još uvijek ne mogu oprostiti ‘Božju ruku’.

Na SP-u u Meksiku 1986., na kojem je postigao najbolji gol u karijeri i osvojio naslov prvaka svijeta, bio je i dvostruki strijelac u četvrtfinalu protiv Engleske.

Prvi njegov gol na toj utakmici i dan danas se prepričava, zauvijek će se prepričavati. Argentinci su prošli dalje rezultatom 2:1, no pitanje je kako bi se stvari odvijale da Maradona nije rukom postigao pogodak za vodstvo Argentine 1:0 u 51. minuti.

Not long ago I asked the coaches of @Biggleswadeutd to describe Maradona. 25 of them, all kinds of ages. Not one said, 'cheat'. I got: magical, talent, extraordinary, complex… after many other chats, I feel these covers don't represent the British people I know https://t.co/tZR5wRl9wx — Guillem Balague (@GuillemBalague) November 26, 2020

I nakon više od 30 godina taj gol boli Engleze. Što se može zaključiti i po naslovnicama njihovih dnevnih novina.

English Media at it again. The Daily Star decides to make a VAR joke instead of paying tribute to one of the greatest footballers of all time on their front-page. Sickening and disgusting. pic.twitter.com/WchSmQzpH2 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 25, 2020

“On je sada u Božjim rukama”, stoji na naslovnici Daily Mirrora na kojoj su ga opisali kao ‘heroja, zlikovca, prevaranta i genija’.

I see that the Daily Telegraph is at its elegant best in the obituary of Diego Maradona they've just published . "In a career never lacking in drama, he also proved himself a liar, a cheat and an egomaniac." In the first paragraph, which is where I stopped reading it. — Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) November 25, 2020

This is some of the most pathetic, small-time shite I've seen from the UK media. And in a crowded field that really is saying something. https://t.co/RuEtIurSXa — Daniel Austin (@_Dan_Austin) November 25, 2020

Daily Star je na naslovnici također istaknuo Božju ruku.

“Gdje je bio VAR kada je bio najporetrebniji’”, zapitali su se i dodali kako je Maradona otišao u Božje ruke sa 60. godina.

Daily Express je pal istaknuo da je Maradona bio ‘genije s greškom’

