Bivši engleski nogometni reprezentativac Steve Hodge (58) izjavio je u utorak kako je čitav prošli tjedan morao odbijati potencijalne kupce dresa kojega je pokojni Diego Maradona nosio tijekom četvrtfinalnog susreta između Engleske i Argentine na Svjetskom prvenstvu 1986. godine te inzistira kako isti nije na prodaju.

Hodge je po završetku tog dvoboja, kojega je Argentina dobila sa 2-1, a u kojemu je Maradona prvi pogodak postigao rukom te drugi nakon fenomenalnog solo-prodora, zamijenio dres sa slavnim Argentincem. Stoga je taj dres, iako se nalazi u Engleskom nacionalnom muzeju nogometa u Manchesteru, u Hodgeovu vlasništvu.

Nakon Maradonine smrti prije pet dana zavladala je prava pomama za dresom, a stručnjak za sportske memorabilije procijenio je kako bi mogao postići cijenu od dva milijuna dolara.

