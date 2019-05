ENGLEZ OTKRIO NEPOZNATI DETALJ IZ SVLAČIONICE SPURSA: Ispričao kako je ‘mali Mourinho’ zbog Modrića prekršio sva pravila

Hrvatski reprezentativac bio je je jedan od igrača koje je silno želio u klubu

Bivši trener Tottenhama otkrio je da je Andre Villas-Boas vrebao Luku Modrića dok je bio njegov igrač. I činio je to ne mareći za bilo kakva pravila i bez znanja kluba

“Sjećam se da mi je Luka Modrić jednom došao i rekao mi: ‘Šefe, Chelsea mi je za petama. Villas-Boas me stalno zove, svaki dan’. On je tada bio trener Chelseaja, kršio je pravila. Zapanjujuće je da su se kasnije mene riješili i dali njemu posao, a on je pokušavao posljednjih šest mjeseci ukrasti naše najbolje igrače. Tu sasvim sigurno stvari nisu bile u redu”, kazao je Englez za Yahoo Sports.

Progovorio i o Hazardu

Poznato je da prema FifinIm pravilima klub prije nego što kontaktira igrača prvo mora pismeno obavijestiti njegov klub o namjeri da pregovara s njim.

Chelsea je zbog sličnih stvari već bio kažnjavan. Prije deset godina su dobili zabranu registriranja novih igrača na dvije godine jer su nagovorili tada 18-godišnjeg Kakutu da raskine ugovor s Lensom. U tom slučaju žalba im je prošla, ali ne i u najnovijem slučaju zbog nepravilnosti u potpisivanju maloljetnih igrača.

Redkapp je ovom prilikom rekao i to kako smatra da će Eden Hazard napustiti stamford Bridge na kraju sezone i da će potpisati za Real Madrid.