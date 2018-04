ENGLEZ NAPOKON PROGOVORIO PENALU KOJI JE PODIJELIO SVIJET: ‘Nekoliko dana sam se čudno osjećao…’

Slavni talijanski vratar poludio je nakon sporne odluke.

Sudac je izmislio penal, to je mogao samo on vidjeti. Nepravedno je ovako izgubiti i ispasti, pa to ne može dosuditi čovjek. On nema srce, nego kantu za smeće. Svojim odlukama na kraju dokazao je da je ubojica, životinja, poručio je ljutiti Gigi Buffon neposredno ispadanja iz Lige prvaka nakon pobjede Juventusa na Santiago Bernabeu 3:1.

Susret je to koji je obilježila odluka Michalea Olivera u sudačkoj nadoknadi kada je u 93. minuti dosudio najstrožu kaznu za momčad iz Madrida. Ona je označila ispadanje Juventusa u četvrtfinalu i kraj nade u veliki preokret.





“Nekoliko dana sam se čudno osjećao, ali mi je bilo drago što sam imao brojnu podršku ljudi, kako iz nogometa tako i izvan njega. To mi je značilo mnogo. Ljudi su mi prilazili na ulici, a poznata nogometna imena su mi slala poruke podrške. Uvijek je lijepo znati da imate podršku”, rekao je Oliver za službenu stranicu Engleskog saveza nakon što je odlučeno da će on suditi finale FA kupa između Manchester Uniteda i Chelseaja.