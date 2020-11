Nogometaši engleskog Tottenhama u četvrtak su s uvjerljivih 4:0 pobijedili Ludogorec u Europskoj ligi i stigli na milimetar do plasmana u ‘knock-out’ fazu natjecanja.

[VIDEO] STRAŠAN KIKS VATRENOG: Čim je vidio što je napravio iz očaja se uhvatio za glavu

Nakon susreta najviše se govori o trećem golu Spursa, koji je u 63. minuti postigao Harry Winks. On je tada s pedesetak metara, gotovo sa centra terena, htio proigrati svojeg suigrača Garetha Balea, no lopta mu je prešla preko noge i otišla prema golu protivničke momčadi te završila u mreži.

Taj ubačaj koji je postao pogodak iznenadio je vratara Ludogoreca Vladislava Stojanova, ali i Winksa po čijoj se proslavi vidjelo da je gol postigao potpuno slučajno.

Pogodak pogledajte OVDJE.

Harry Winks on whether he meant his wonder goal:

“I’d love to say I did. But I’ve got to be honest I didn’t!”#COYS #THFC pic.twitter.com/rrFEyOBvQl

— The Spurs Express (@TheSpursExpress) November 26, 2020