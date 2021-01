ENGLESKA DILETTA ZAVRŠILA U KARANTENI: Fanovi je zasuli eksplicitnim fotografijama; ‘Ovo će biti jako dugih šest tjedana’

Sportska novinarka Emma Louise Jones (38) posljednjih nekoliko godina radi za klupsku televiziju Leeds Uniteda. Svojim atraktivnim izgledom pravi je hit među klupskim zaljubljenicima i šire.

Zgodna Emma nedavno je, inače završila u samoizolaciji zbog teške situacije s pandemijom koronavirusa u Engleskoj. A samo par sati nakon toga putem društvenih mreža objavila je kakve su joj poruke počele dolaziti te se požalila se kako će joj ovo biti najduža samoizolacija do sada.

“Izdržali su tri sata ‘lockdowna’ prije nego što su mi poslali necenzuriranu fotografiju penisa na društvenim mrežama. Ovo će biti jako dugih šest tjedana”, napisala je Jones.

Managed to get 3 hours in to lockdown before being sent an unsolicited picture of a penis on social media. This is gonna be a long 6 weeks…

— Emma Louise Jones (@eljonesuk) January 4, 2021