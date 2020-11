West Bromwich Albion je u subotu navečer minimalno poražen (1-0) na gostovanju kod Manchester Uniteda, a osim završnog rezultata menadžera WBA Slavena Bilića razočarale su odluke glavnog suca Davida Cootea.

Naime, domaća momčad je jedini pogodak na utakmici postigla iz kaznenog udarca u 56. minuti, a Portugalcu Bruni Fernandesu su trebala dva pokušaja, jer mu je prvi udarac gostujući vratar Johnstone obranio, ali je nakon intervencije VAR-a udarac ponovljen, jer je vratar napustio crtu prije udarca.

WBA je četiri minute prije mogao biti u poziciji da dođe do vodstva s bijele točke, jer je David Coote dosudio kazneni udarac zbog prekršaja Fernandesa. No, nakon konzultacije s VAR-om i pregledavanja situacije glavni sudac je poništio svoju originalnu odluku.

“Jako sam razočaran tom odlukom. Kroz cijelo drugo poluvrijeme sam se osjećao kao “mali West Brom”, kad su sve ključne odluke išle protiv nas. Gledao sam nekoliko puta i za mene je to čisti jedanaesterac na Conoru Gallagheru. Nije mi jasno zašto je promijenio odluku. Imali smo nesreću kad je Darnella Furlonga lopta pogodila u ruku i dosuđen je jedanaesterac, ali prije toga je bio čisti faul na Gallagheru”, izjavio je Bilić za BT Sport.

“Govorimo o 1-0 za nas, umjesto 1-0 za njih, što je velika razlika, pogotovo na gostovanju kod Manchester Uniteda. To je ključno, gotova utakmica”, dodao je bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije čija momčad nakon devet odigranih utakmica još uvijek čeka na prvu pobjedu i s tri boda se nalazi na 18. mjestu.

“Rekao sam dečkima nakon utakmice da smo svi razočarani jer osjećamo da smo nešto zaslužili, da smo trebali povesti u drugom poluvremenu. Rekao sam im da ostanu pozitivni, nastave ovako igrati, boriti se i trenirati, da zadrže ovakvo ozračje i da će pobjede doći”, poručio je Bilić.

Na ovu situaciju osvrnuo se nogometaš Watforda Troy Deeney, kojeg se ljetos povezivalo s transferom u WBA.

😧 “I think there is big club bias when it comes to VAR.”

🤦‍♂️ “The WBA pen vs #MUFC… if it was the other way around it stands.”

😫 “You know if there’s a 50/50 it’ll be more 70/30 in a big club’s favour.”

Troy Deeney says big clubs get special treatment by VAR officials 👀 pic.twitter.com/mGikSWi8po

— talkSPORT (@talkSPORT) November 23, 2020