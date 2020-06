EMOTIVNI KLOPP SKORO SE SLOMIO PRED KAMERAMA: Postao prvi Nijemac s naslovom engleskog prvaka: ‘Ovo je za Gerrarda…’

Chelsea je svladao Manchester City sa 2-1 (1-0) u posljednjoj utakmici 31. kola Premier lige, čime je Liverpool sedam kola prije kraja osigurao svoj 18. naslov engleskog prvaka, a prvi nakon 30 godina čekanja.

PROCURILA SNIMKA PROSLAVE IGRAČA LIVERPOOLA: Evo kako su reagirali kad je potvrđeno da su postali engleski prvaci

Liverpool je sa 86 bodova ostao 23 boda ispred branitelja naslova Manchester Cityja, čime je i teoretski osigurao svoj prvi naslov prvaka otkako je osnovana Premier liga (1992.). ‘Crveni’ su posljednji naslov osvojili davne 1990. godine, a od tada su pet puta završavali prvenstvenu utrku na drugom mjestu. Jurgen Klopp posto je pak prvi Nijemac koji je osvojio naslov engleskog prvaka.

I honestly love this man like my own father. Those tears of joy. He has no idea how much the people truly love him. A Liverpool legend. A wonderful human! pic.twitter.com/JXCqs4ofKh

— . (@wr_ghty) June 25, 2020