Emery će se u polufinalu suočiti s Arsenalom, londonskim klubom u kojem je radio prije dolaska u Villarreal

Villarrealov trener Unai Emery rekao je nakon pobjede nad Dinamom od 2-1 kako je njegova momčad prikazala svoju najbolju igru te dezaktivirala Dinamovu agresivnim presingom.

“Odigrali smo dobro, prikazali svoju najbolju igru individualno i momčadski. Ozbiljno smo pristupili utakmici poštujući Dinamo. Bili smo svjesni da je Dinamo dinamična i talentirana ekipa pa nismo špekulirali kako bi se mogla odvijati utakmica nego smo ušli u nju kako bi smo opet pobijedili,” izjavio je Emery na konferenciji za medije nakon utakmice.

Villarreal je nakon pobjede od 1-0 u prvom susretu četvrtfinala pobijedio i na svom terenu s 2-1 pa se plasirao u polufinale Europske lige.

“Ideja je bila biti strpljiv i kontinuirano dezaktivirati Dinamovu igru. Zato smo ih stiskaliih agresivno, nastojali smo onemogućiti njihovu igru. Bili smo totalno ozbiljni,” napomenuo je Emery čija je momčad nakon prvih 45 minuta vodila 2-0.

“U drugom dijelu smo održali isti liniju, igrali smo na isti način onemogućavajući im da se vrate. Istina je da su imali priliku za gol u 50. minuti (Majer). Imao je Dinamo još neke svoje prilike, ali imali smo ih i mi. Znali smo da imaju iskustva u preokretima no nismo im dopustili da ga ostvare”, izjavio je.

Arsenal u polufinalu

Emery će se u polufinalu suočiti s Arsenalom, londonskim klubom u kojem je radio prije dolaska u Villarreal. Španjolci će pak pokušati proći tu stepenicu nakon što su dosad četiri puta padali u europskim polufinalima.

“Imamo sada priliku preskočiti tu prepreku polufinala i to protiv Arsenala što će biti teško. Čekamo to kao nešto jedinstveno. Dat ću sve od sebe da razbijemo tu barijeru i zato ćemo maksmilano trenirati, šteta što nas publika neće gledati u tom pokušaju”, rekao je Emery koji je sa Sevillom osvojio Europsku ligu od 2014. do 2016. godine.

Arsenal je izbacio Villarreala u polufinalu Lige prvaka godine 2006. pobjedom doma od 1-0 te s 0-0 u gostima.

