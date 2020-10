EKSPLOZIVAN INTERVJU SRPSKOG GEORGEA BESTA: ‘S Naomi Campbell spavao sam 30 puta, ali Carmen Electra je najbolja’

Bivši srpski nogometaš Saša Đani Ćurčić, koji je tijekom karijere igrao za OFK Beograd, Partizan te premierligaše Bolton, Aston Villu i Crystal Palace, dao je osta bombastičan intervju za Informer, u kojem je progovorio o svom ljubavnom životu.

“Naomi Campbell bila je vatreni navijač Crystal Palacea. Jednom je došla na utakmicu i poslije smo se upoznali u VIP baru. Nakon par tjedana sam napravio tulum i pozvao sam je. Ubrzo smo se počeli viđati, ali nije se željela seksati odmah na prvom spoju, teška je ona žena. Tek nakon dvadesetog izlaska pristala je spavati sa mnom”; započeo je i nastavio.

“Tridesetak puta smo se seksali. Vrh je u krevetu, ali gadljiv sam na ženske dlake. Kada ih vidim po stanu, život mi se smuči, a Naomi ih je svuda ostavljala. Bila je strašno neuredna, kao i sve manekenke. Ne skine šminku, a legne u krevet. Odvratno. Takve šutnem odmah u guzicu i kažem im da spavaju na balkonu. Uz to što je bila aljkava, puno je šmrkala pa sam često imao incidente s njom. Vrijeđala je kućne pomoćnice, gađala ih je pepeljarom, psovala je… Pravila je skandale i po diskotekama i odlučio sam prekinuti tu priču’’, poručio je i otkrio sljedeće:

”Bio sam i s Evom Herzigovom, ali Carmen Electra je najbolja u seksu. S njom sam imao vratolomije do sedam ujutro na bazenu. Ona je najluđa.’’

Također, ispričao je i kako je upoznao Ivanu Trump, bivšu suprugu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dogodilo se to kada je dobio poziv da zaigra američki MetroStars.

“Odmah sam pristao. Menadžer mi je rekao: ‘Čekaj da ti kažem kakvi su uvjeti, a ja njemu: ‘Ne, ja plaćam da odem tamo.’ Poslali su mi avionsku kartu u “VIP biznis klasi”, koja je koštala 5.000 funti. Dobio sam mjesto iznad pilota s mini-barom i barmenom. Ukrcali smo se na let, a u istom avionu je bila Ivana, žena Donalda Trumpa. Nisam je prepoznao, čuo sam samo za Trumpa, tada uspješnog biznismena”, kazao je i dodao kano je mjesec dana nakon toga organizirao zabavu u čast Michaela Jordana i Dennisa Rodmana.

“Rekao sam im: “Ja sam novo ime nogometne scene i trebamo se upoznti.” Kada su me vidjeli, rekli su da na sve ličim osim na nogometaša. Na moj party je došao i Prince, ali sam ga morao izbaciti. Taj malecni je stigao sa sedam tjelohranitelja i odmah mi napao manekenke. Imao je lizalicu u ustima, bio je nadobudan i odvratan. Ivanu Trump sam pitao sjeća li me se, odgovorila je potvrdno. Popio sam malo više i htio sam bit s njom, ali je ona imala gard. Ostali smo prijatelj”, ispričao je.

And one more at ‘Well.

Sasa Curcic. Very much done with football when he signed, the ‘Serbian George Best’ left us to join the Big Brother house after sort of disinterestedly wandering about the wing for half a season.

— Colin Bell (@tin_ninja) September 9, 2020