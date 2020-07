EKSPERT ANALIZIRAO SUĐENJE NA DERBIJU: Sve je bilo jako dobro, ali Bebek je napravio i veliku pogrešku; ‘To je morao suditi…’

Hajduk je u najvećem hrvatskom derbiju pobijedio Dinamo na Maksimiru rezultatom 3:2

Marijo Strahonja, umirovljeni hrvatski nogometni sudac i sudački ekspert HRT-a u emisiji Stadion, analizirao je suđenje u prošlom kolu Prve hrvatske nogometne lige, u kojem je odigran i veliki derbi između Dinama i Hajduka. Sudac te utakmice bio je Ivan Bebek.

“Suci su u prethodnim kolima visoko podigli ljestvicu, mislim da se sad malo spustila jer imamo dosta situacija za analizu, rekao je u uvodu Strahonja općenito o suđenju u prošlom kolu”, rekao je u HRT-ovoj emisiji i progovorio o suđenju u derbiju:

“Bebek je sudio dobro, kontrolirao je utakmicu od prve do zadnje minute. Nije ni imao pretežak posao, a kontrolirao je dobro očekivani pritisak s klupa.”

Ispravno dosuđen penal i crveni karton

Rekao je da je situacija u kojoj je Dinamov Arijan Ademi igrao rukom i sudac dosudio jedanaesterac za Hajduk bila po pravilima.

“Jasno je da je ruka u neprirodnom položaju, odvojeno od tijela. Ivan je iskoristio drugu priliku, pregledao snimku i pokazao na bijelu točku”, izjavio je pa prokomentirao isključenje Amera Gojaka:

“Igrač Dinama je u predjelu glave igrao rukom, očigledan prekršaj za žuti karton, a i prvi je bio nesumnjiv prekršaj.”

Jedna greška

Za pogrešnu odluku smatra da je bila ona iz 92. minute, kada je Kreković srušen u kontranapadu, a Bebek ga nije isključio.

“Ovo je trebalo biti isključenje, on je bio u izglednoj situaciji za gol, možda je došlo do pada koncentracije potkraj susreta. Treba napomenuti da prekršaj nije bio u šesnaestercu, ali ovdje nema ‘remplanja’, nisu igrači bili rame uz rame, već je igrač Dinama kasnio dva metra, moralo je to biti suđeno”, zaključio je.