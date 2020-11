EDIN DŽEKO NIKAKO DA SE RIJEŠI KORONAVIRUSA: Proslavljeni nogometaš bio je pozitivan i na trećem testiranju

Proslavljeni bosanskohercegovački nogometaškoji igra za talijanskog velikana Romu, Edin Džeko (34), bio je pozitivan i na trećem testiranju na koronavirus, točno dva tjedna nakon što je doznao da je zaražen.

Džeko se prije, po drugi put, testirao u srijedu, a tada je nalaz pokuzao da je virus (iako u vrlo malim količinama) i dalje prisutan u njegovom tijelu pa se testirao i u petak, ali nalaz je pokazao da je i dalje pozitivan pa će ostati u samoizolaciji i morat će propustiti utakmicu svoje Rome protiv Parme ovog vikenda.

Edin Dzeko will MISS Roma’s match against Parma, with ANSA saying that his third COVID-19 test has come back positive. pic.twitter.com/74AgOMHQNt

