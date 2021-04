PADAJU OSTAVKE ZBOG SUPERLIGE: Pao omraženi čelnik engleskog velikana, odlazi i čovjek koji je slomio srce Čeferinu?

Izršni dopredsjednik i prvi operativac Manchester Uniteda Ed Woodward podnio je u utorak ostavku.

Woodward je bio jedan od glavnih zagovornika natjecanja najmoćnijih klubova, europske Superlige, zzbog koje je ušao u sukob s krovnom Europskom nogometnom federacijom.

Čini se da će u toj borbi pobijediti UEFA jer su u utorak iz Superlige već istupila dva kluba, Chelsea, Manchester City, a trebali bi ih slijediti Milan, Atletico Madrid te upravo Manchester United i pretpostavlja se da to znači kraj novonastalog natjecanja.

Ed Woodward, Manchester United's executive vice-chairman, has confirmed he is resigning amid the sudden collapse of the European Super League breakaway. | @Tom_Morgs, @TelegraphDucker & @JBurtTelegraph https://t.co/sg5FrBRY8g

— Telegraph Football (@TeleFootball) April 20, 2021