Nogometaši Bayerna iz Münchena po šesti su put osvojili naslov europskog prvaka nakon što ssu u finalu Lige prvaka igranom u Lisabonu svladali PSG s 1-0 golom Kingsleya Comana u 59. minuti.

Sjajnu je asistenciju upisao Kimmich koji je ubačajem s desnog boka idealno na drugoj vratnici pronašao Comana kojemu nije bilo teško glavom spustiti loptu iza leđa nemoćnog Navasa.

Bayernu je ovo bio deseti nastup u finalu Kupa/Lige prvaka i šesta pobjeda, Bavarci su slavili i 1974., 1975., 1976., 2001. i 2013. godine, dok je Paris SG po prvi put u 50-godišnjoj klupskoj povijesti igrao u finalu najjačeg europskog klupskog natjecanja.

Thank you Niko Kovac for giving us Hansi Flick

Njemački nogometni stručnjak Hans–Dieter Flick ovom pobjedom upisao se u skupinu nogometnih stručnjaka koji su osvojili klupski naslov europskog prvaka.

Hansi Flick succeeded where Niko Kovac failed: the whole squad were united in their drive towards the common goal of the treble, edging each other on, on the pitch and from the sidelines.

So… what next for Bayern?

📝 @honigstein

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) August 25, 2020