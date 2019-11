DŽEKIN POTEZ ODUŠEVIT ĆE PROSINEČKOG: Kapetan BiH progovorio o razočaranju, a onda poslao snažnu poruku svima

View this post on Instagram

Iza nas su još jedne kvalifikacije u kojima smo mogli i morali mnogo više. Znam da su svi razočarani, jer sam i ja sam razočaran i kao navijač i kao igrač i kao kapiten. Imam 33 godine i jedina neispunjena želja, jedini neispunjeni san je da sa svojom reprezentacijom igram na Evropskom prvenstvu. Kroz kvalifikacije nismo uspjeli u tome i nećemo se lagati – bili smo loši. Podbacili smo i nismo sretni zbog toga. Nismo bili na našem nivou, niko od nas i nismo zaslužili da se plasiramo na Evropsko prvenstvo. Možemo danima pričati zbog čega je to bilo tako, ali činjenica je da nismo uspjeli, ali da imamo novu šansu. Hajde da zaboravimo na sve što se dešavalo i da kroz par mjeseci, kada nas očekuje utakmica baraža, svi zajedno pokušamo ostvariti plasman na Euro. Kada kažem svi zajedno, mislim zaista na sve, počev od igrača, navijača, medija, saveza, stručnog štaba, svih nas skupa, jer samo kao tim, koji podrazumijeva sve nabrojane, možemo to uraditi. Moramo stvoriti pozitivnu energiju, jer svi imamo zajednički cilj i svi volimo BiH. San nas igrača, je da igramo velika takmičenja, a mnogima od nas bliži se i kraj karijere i ne želim da se sutra pogledam u ogledalo i shvatim da smo propustili ispuniti naše snove. Kao kapiten, kao igrač, kao navijač jedne i jedine naše domovine, obećavam da ću, zajedno sa svojim suigračima, na terenu dati sve od sebe da ostvarimo plasman, ali treba nam vaša pomoć Toliko puta ste nas bodrili, toliko puta bili naš vjetar u leđa, ali često smo vas znali iznevjeriti, kako vas, tako i sami sebe. Svi zajedno trebamo vjerovati da je uspjeh moguć i svi zajedno trebamo koračati ka istom cilju – plasmanu na Euro, jer mi to možemo, jer ćemo mi to pokušati zaslužiti na terenu, ostavljajući srce za BiH. #jednasijedina🇧🇦