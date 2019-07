DVOSTRUKI EUROPSKI PRVAK STIŽE NA POLJUD? Brbić dogovara utakmicu za sve nogometne sladokusce

Prije toga odgledat će prvu ovosezonsku utakmicu ove sezone

Dan nakon utakmice Hajduka s malteškom Gzirom United predsjednik Marin Brbić i dopredsjednik Lukša Jakobušić u Lisabonu će održati sastanak s predsjednikom Benfice Domingosom Soaresom de Oliveirom.

Čelnici splitskog velikana razgovarat će sa šefom dvostrukog europskog o suradnji u područjima sporta, marketinga, odigravanja prijateljske utakmice, javlja Dalmatinski portal.

Započinje novo europsko putovanje: Hajduk protiv Gzire United danas od 18 sati • https://t.co/5wKdjPvEcx #Hajduk pic.twitter.com/ZzZviMKzMk — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 9, 2019

Paklena vrućina

Hajdukovce, inače, u 18 sati čeka prva utakmica prvog pretkola Europske lige po velikoj vrućini. U vrijeme početka susreta očekuju 32 se stupnja.

“Upoznajemo se s uvjetima ovdje, vrućina i igralište, igrači su spremni za utakmicu. Dolazi nam prerano, jer smo tek nepunih mjesec dana u pripremama, ali smo ovu utakmicu uračunavali u to. Ne podcjenjujemo protivnika, to je sigurno, vidim to kroz razgovor s igračima” poručio je na službenoj konferenciji za medije trener Hajduka Siniša Oreščanin.