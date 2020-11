DVOBOJ VATRENIH ZAVRŠIO BEZ POBJEDIKA: Pašalićeva Atalanta u velikom derbiju spasila bod protiv Intera

Nakon što su Lazio i Juventus odigrali 1-1 i drugi derbi 7. kola talijanskog nogometnog prvenstva, ogled Atalante i Intera završio je identičnim rezultatom.

Inter je poveo u 58. minuti golom Lautara Martineza, a izjednačio je Aleksej Mirančuk u 79. minuti.

⌛ | FULL-TIME

The two sides can't be separated in Bergamo…#AtalantaInter 1⃣-1⃣#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/fTgLoONeRp

— Inter (@Inter_en) November 8, 2020