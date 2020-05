DVOBOJ TYSONA I HOLYFIELDA IPAK SE NEĆE DOGODITI? ‘Željezni Mike’ se oglasio o svemu i poručio; ‘Nećete vjerovati kada objavimo ime’

Legendarni američki boksač, 53-godišnji Mike Tyson, u natjecateljskoj je mirovini od 2005. godine, no nedavno je potvrdio kako će se vratiti u ring i odraditi meč od kojeg bi prihodi išli u humanitarne svrhe. Uz to, na društvenim mrežama često objavljuje snimke koje pokazuju kako naporno trenira.

ŠTO SE KRIJE IZA NEVJEROJATNE TRANSFOMACIJE MIKEA TYSONA? ‘To mi je pomoglo da izgubim preko 45 kilograma’

Kako je objavio TMZ, Tyson se trebao vratiti u ring za treći meč protiv Evandera Holyfielda, no sada je ‘Željezni Mike’ u radijskoj emisiji s Lil Wayneom rekao kako se neće boriti s njim.

OVO NAJBOLJE DO SAD DOČARAVA ZAŠTO TYSONA SMATRAJU NAJOPAKIJIM TIPOM IKAD: Bio je stvarno nevjerojatan

“Ne, ne, ne, imamo puno ljudi koji žele raditi sa mnom. Na svemu radimo i nećete vjerovati kada objavimo imena, to ćemo napraviti sljedeći tjedan”, rekao je američki boksač.

Mike Tyson is set to announce his comeback fight this week. What we know for sure is it wont be a trilogy duel with Evander Holyfield. pic.twitter.com/WgQY0i8Pjt

— TalkSports Ghana (@TalkSports_GH) May 24, 2020