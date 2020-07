DVIJE REPREZENTACIJE DOBILE POZIVNICE ZA SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO: U Egiptu će se za medalje boriti i Kauboji

Međunarodna rukometna federacija (IHF) podijelila je dvije pozivnice za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u Egiptu sljedeće godine, na kojem sudjeluje i Hrvatska, Poljskoj i Rusiji, objavljeno je u petak na službenim stranicama IHF-a.

SP će se održati od 13. do 31. siječnja iduće godine, a osim Egipta koji je domaćin i branitelja naslova Danske sudjeluje šest afričkih država (Alžir, Angola, Zelenortski otoci, DR Kongo, Maroko i Tunis), četiri predstavnika Azije (Bahrein, Japan, Katar i Južna Koreja) te tri iz Južne Amerike (Argentina, Brazil i Urugvaj), a najveću skupinu čini Europa otkuda dolaze Austrija, Bjelorusija, Češka, Francuska, Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Island, Norveška, Portugal, Španjolska, Švedska i Slovenija.

