DVA SLUČAJA KORONAVIRUSA U BARCELONI: Upitno je hoće li Messi i društvo igrati sljedeću utakmicu

Španjolski velikan Barcelona potvrdio je dva slučaja koronavirusa u svojim redovima. Covidom su se zarazila dva člana stručnog stožera.

Zbog toga je otkazana uobičajena press konferencija prije sljedeće utakmice, koja se trebala održati u utorak u 11 sati.

Two members of the first team staff test positive for Covid-19

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2021