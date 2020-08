DVA NOVA POTVRĐENA SLUČAJEVA KORONAVIRUSA U ŠPANJOLSKOM NOGOMETU: Radi se o članovima prvoligaša Valencije

Španjolski prvoligaš Valencija je u utorak objavila da su dva njena člana pozitivna na Covid-19, no nije otkrila identitet zaraženih.

ATLETICO POTVRDIO, ŠIME VRSALJKO POZITIVAN NA KORONAVIRUS: ‘Provedena su testiranja i na njihovim obiteljima’

“Testiranje provedeno u ponedjeljak na prvoj momčadi, tehničkom osoblju i ostatku stožera, uoči početka priprema za predsezonu, otkrilo je da su dvije osobe pozitivne na Covid-19”, objavio je klub u priopćenju.

La Liga side Valencia have announced that two members of their squad and coaching staff have tested positive for COVID-19, a day after returning to pre-season training. #LaLiga #Valencia #Football #Sports #COVID19 pic.twitter.com/DAMlixba2g

