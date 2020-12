DVA IGRAČA U NBA-U POZITIVNA NA KORONAVIRUS: Testirano 558 košarkaša, imena zaraženih nisu objavljena

U sjevernoameričkoj košarkaškoj ligi NBA zabilježena su samo dva pozitivna igrača na testiranju na koronavirus od 16. do 24. prosinca, objavila je u četvrtak uprava lige.

HARDEN KAŽNJEN ZBOG ODLASKA NA ZABAVU, ROCKETSIMA ODGOĐENA UTAKMICA: Tri igrača imala su pozitivne ili nejasne testove na koronavirus

NBA je objavila da je testirano 558 igrača, od kojih su samo dva bila pozitivna. Imena igrača nisu objavljena.

The NBA announced that of the 558 players tested for COVID-19 since Dec. 16, two new players have returned confirmed positive results.https://t.co/mvyJ3sDfS9

— Sportsnet (@Sportsnet) December 24, 2020