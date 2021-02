Superzvijezda američke profesionalne košarkaške NBA momčadi Brooklyn Nets Kevin Durant propustit će ovogodišnju “All Star” utakmicu u Atlanti 7. ožujka na kojoj je trebao biti kapetan jedne od momčadi zbog ozljede butnog mišića lijeve noge.

Durant je zbog te ozljede prosjedio posljednjih šest utakmica svoje momčadi, a sada je objavljeno kako neće igrati niti na preostale tri prije stanke za “All Star”, kao ni na samom “All Staru”.

Durant je dobio najviše glasova navijača od svih igrača u Istočnoj konferenciji te je zajedno s LeBronom Jamesom iz Los Angeles Lakersa trebao birati svoju momčad za spektakl u Atlanti.

Povjerenik NBA lige Adam Silver je, u međuvremenu, odredio njegovu zamjenu. Umjesto Duranta na All Staru će priliku dobiti košarkaš Indiane Domantas Sabonis, sin legendarnog Arvidasa Sabonisa.

Indiana @Pacers Forward @Dsabonis11 has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Nets Forward Kevin Durant in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/aSkWTI1Asf

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 26, 2021