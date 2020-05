Iz Udruge poručuju da je krajnje vrijeme da se počne provoditi slovo zakona u najvećem hrvatskom nogometnom klubu

Nakon što se u ponedjeljak ujutro proširila priča kako bi Mirko Barišić mogao nakon dva desetljeća napustiti mjesto predsjednika Dinama, oglasili su se iz Udruge Dinamo – to smo mi. Oni su prošle godine i prijavili Dinamo.

POTRES NA MAKSIMIRU: Mirko Barišić pred smjenom, dugogodišnjem predsjedniku Dinama prijeti neslavan kraj?

“S obzirom na to da je vidljivo u dnevnom redu Skupštine Dinama održane 18. prosinca 2018., a koji imamo u posjedu, da o programu rada i financijskom planu nije glasano, a kamoli raspravljano, prekršen je Statut kluba, ali i Zakon o financijskom poslovanju Udruge građana, te smo stoga prijavili klub i predsjednika kluba Mirka Barišića kao odgovornu osobu nadležnim tijelima. Time smo još jednom odlučili zaštiti prava članova koje tijela Dinama stalno krše. Vjerojatno će se, kao i u slučaju Igora Kodžomana, u klubu braniti kako je riječ o manjem previdu, ali ovo je nova potvrda da se klubom upravlja potpuno neodgovorno, što i nije čudo s obzirom na to da su se na to navikli zbog dugogodišnje zaštite raznih političkih struktura. Očekujemo da nadležno tijelo Ministarstva financija potvrdi našu prijavu i kazni odgovornu osobu, kao i da se izrekne zabrana obnašanja funkcija u Dinamu sukladno Zakonu o sportu”, poručili su u 17. travnja 2019. iz DTSM-a. Godinu dana kasnije zatražili su da se čim prije objavi nalaz inspekcije. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Gospodo iz Ministarstva financija, objavite nalaz i smjenite Barišića

Više od godinu dana Udruga članova Dinama “Dinamo – to smo mi” nema informaciju o tome što je sa slučajem prijave predsjednika Dinama Mirka Barišića. Nekoliko puta smo pokušali saznati što je s ovim slučajem, no u Ministarstvu financija nam nikada nisu jasno odgovorili o konačnom pravorijeku.

Od prvog dana smo uvjereni da je naša prijava u potpunosti utemeljena i sportski rečeno “zicer” za pravorijek. Zato nam je nevjerovatno da za jednu takvu prijavu treba više od godinu dana da se ona riješi i da se donesu mjere zabrane Mirku Barišiću.

Očekujemo da nadležna tijela kojima smo podnijeli prijavu što prije javno objave zapisnik nadzora Dinama i konačni pravorijek i da se javno objavi zabrana djelovanja u sportu Mirku Barišiću. Ta odluka bila bi prvi korak u demokratizaciji Dinama i omogućavanju svim članovima kluba da koriste svoje pravo izbora predsjednika Dinama.

Isto tako nevjerovatno nam je čitati neozbiljne pokušaje izvlačenja od kršenja Zakona od strane Dinama. Neosporna je činjenica da Dinamo na sjednici Skupštine održanoj 18. prosinca 2018. nije donio financijski plan za iduću, 2019. godinu. Šokantno je da su to pokušali “peglati” tek nakon financijskog nadzora Ministarstva financija po našoj prijavi od 7. kolovoza 2019. godine i zapisnika od 29. kolovoza 2019. godine, i to na način da su 2. prosinca 2019. godine usvojili financijski plan za 2019. godinu koja je bila na izmaku. Sve ovo je pokazatelj o tome kakvi ljudi vode GNK Dinamo Zagreb i koliko su ovom klub nasušno potrebni novi izbori u kojima će sudjelovati svi članovi kluba.

Poručujemo svima da našu upornost u tom cilju ne podcjenjuju i da je krajnje vrijeme da se počne provoditi slovo zakona u najvećem hrvatskom nogometnom klubu.”