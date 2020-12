Hrvatske rukometašice na Europskom prvenstvu osvojile su brončanu medalju

Nakon dočeka na aerodromu brončane hrvatske rukometašice su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici primili predsjednik RH Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, premijer Andrej Plenković i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je istaknuo da su rukomemetašice igrale pametno i inteligentno. “Kada bih to usporedio s grčkom mitologijom vi ste bile nešto između Odiseja i Ahila. Ni najjači, niti najveći, ali najbolji. Imali ste protiv sebe Kiklope koji su vas podcijenili. Vidio sam da vas je to jako zasmetalo. S obzirom da znam Dance, ne čudi me. Oni su borbeni i misle da s masom i kilažom mogu nadvladati lukavstvo i inteligenciju i spretnost,” istaknuo je predsjednik.

“Hvala vam na radosti igre, jer je sport prije svega igra, ljubav i strast, a tek onda država i nacija”, dodao je Milanović.

Predivna sportska priča

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je poručio rukometašicama da su uljepšale ovo teško vrijeme. “Vaša pobjeda i uspjeh su veći jer nismo ga očekivali, a nema u sportu ljepšeg nego kada si podcijenjen, kada dolaziš kao autsajder i ostvariš ovako veliki rezultat,” istaknuo je Jandroković, poručivši rukometašicama kako su pokazale “nevjerojatnu srčanost, radost, ali i sportski inteligenciju”.

Premijer Plenković je rukometašicama poručio da je bio ogroman ponos pratiti njihove nastupe.

“Učinile ste cijelu Hrvatsku ponosnom. Hvala vam na predivnoj sportskoj priči. Zaista sam sretan što se ženska reprezentacija priključila uspjesima muškoga rukometa. Hvala vam još jednom i iskrene čestitke,” kazao je Plenković.

Najbolji ambasadori

Ministrica sporta Brnjac je čestitala djevojkama na povijesnoj medalji za ženski rukomet. “Ovim ste potvrdile kako su sportašice i sportaši naši najveći i najbolji ambasadori. Ovo vaša medalja donijela nam je optimizam i nadu u ova vremena,” kazala je Brnjac čestitavši i izborniku Nendu Šoštariću, kao i njegovim suradnicima. “Vjerujem da će ovaj uspjeh biti poticaj ne samo za ženski rukomet, već i za ženski sport u RH, kazala je ministrica.

Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) Tomislav Grahovac istaknuo je kako se prvi put u povijesti hrvatskog sporta dogodilo da ženska i muška reprezentacija donose odličje s europskog prvenstva.

“Ponosno smo što je to baš rukomet, koji je najtrofejniji hrvatski sport. Nakon silnih godina i silnog truda dobili smo i žensku medalju”, kazao je Grahovac dodavši kako su rukometašice dokaz da se samo zajedničkim radom i trudom dolazi do uspjeha.