Za uvijek skromnog Floyd Mayweathera nema dileme – on je najveći boksač svih vremena. Svoj izbor najboljih pet obrazložio je za ESPN. Posebno je upečatljiv bio dio o najvećem sportašu svih vremena Muhammadu Aliju, kojeg je stavio na peto mjesto.

“Pobijedio je više svjetskih prvaka nego ijedan drugi boksač, u kraćem vremena i uz manje nastupa od ikojeg drugog boksača. Pogodio je udarce uz najveći postotak i primio je najmanje štete. Bio je prvak kroz 18 godine i pet različitih težinskih kategorija”, rekao je Mayweather o samom sebi, a onda je prešao na Alija.

Koji su kriteriji?

“Ali se borio samo u jednoj kategoriji i zapravo je tri puta izgubio od Kena Nortona. Ono što je on napravio je to što je ustao za Afroamerikance u trenucima kada isti nisu bili spremni boriti se za svoje ljude. Ali po čemu sudimo boksače? Ako ćemo suditi po utjecaju i borbi za to pitanje, onda Aliju svaka čast. No, ako ćemo gledati po primanju što manje štete i rušenju rekorda, onda je najveći Floyd Mayweather. Muhammad Ali je legenda koja je izgradila put da bih ja danas bio tu gdje jesam. Ali, ako govorimo o rušenju rekorda, moramo spomenuti da je Ali izgubio svjetski naslov od boksača koji je imao tek sedam mečeva”, kazao je misleći na poraz pred kraj karijere od Leona Spinksa 1978. godine. No, treba napomenuti da je Spinks bio jedan od najuspješnijih američkih boksačkih olimpijaca.

“Skidam kapu Aliju, ali ja nisam dao 40 godina ovom sportu da bih danas rekao kako je netko bolji od mene. Danas sam tu da bih nešto naučio borce. Ime ove igre bi trebalo biti kako pogoditi protivnika, a da on ne pogodi tebe. Sve se svodi na izbjegavanje primanja štete. Volim Alija, ali vješanje na konopce i primanje štete, to nije cool”, poručio je

Na drugo mjesto stavio je Roberta Durana te je otkrio svojih prvih pet od deset ponuđenih.

“Došao je iz lake kategorije i poslao je svjetski prvak u srednjoj, volim tog tipa. Treći je Pernell Whittaker. Pobijedio je Julia Cesara Chaveza, a dva puta je savladao i mog strica Rogera. Četvrti je Chavez, bio je 79-0 kroz više različitih kategorija, prije nego je prvi put izgubio”, završio je.

Od ostalih ponuđenih na njegovu listu nisu dospjeli Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, Joe Louis, Henry Armstrong i Sugar Ray Leonard.