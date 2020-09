U derbiju 2. kola njemačkog nogometnog prvenstva Hoffenheim je “razbio” europskog prvaka Bayern sa 4-1 uz dva gola hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića.

[VIDEO] KRAMARIĆ ZABIO DVA GOLA BAYERNU: Bavarci na koljenima, Hoffenheim razbio prvaka Europe i prekinuo im veliki niz

Vatreni je prve tri utakmice u novoj sezoni, u Bundesligi i Kupu, zabio je čak sedam golova. Dva je zabio Bayernu, tri Kolnu, a dva Chemnitzeru u Kupu. Njegovom sjajnom učinku možemo dodati i četiri gola Borussiji Dortmund u zadnjem kolu prošle sezone, te jedan Union Berlinu u kolu prije toga, čime dolazimo do brojke od čak 12 golova u zadnjih pet službenih susreta.

📊 – Most goals after opening 2 Bundesliga matchrounds

Bio je to prvi Bayernov poraz u posljednje 33 službene utakmice, te prvi ligaški poraz u zadnje 22 utakmice. Posljednji poraz Bayern je upisao u prosincu 2019. na gostovanju kod Borussije Moenchengladbach (1-2).

🤩 Andrej Kramaric has now scored his SEVENTH goal of the season for #TSG…

