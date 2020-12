DRUŠTVENE MREŽE GORE: Pogledajte Ronaldovu reakciju u trenutku kad je Fifa proglasila najboljeg na svijetu

Krovna međunarodna nogometna organizacija FIFA dodijelila je svoju nagradu “The Best“ nogometašicama, nogometašima te trenerima koji u ovoj godini bili najbolji na svijetu.

FIFA PODIJELILA NAGRADE NAJBOLJIMA NA SVIJETU: Messi dobio nasljednika na tronu, izabrana najbolja momčad, trener i gol sezone

Nagradu za najboljeg nogometaša u 2020. dobio je napadač Bayerna Robert Lewandowski. Slavio je ispred Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Poljak ju je itekako zaslužio. On je u razdoblju od 20. srpnja 2019. do 7. listopada ove godine, dakle u periodu koji se uzima u obzir, za ovu nagradu, postigao 60 golova u 52 utakmice. Nitko mu po tome u Ligi petica nije bio ravan.

Iako je nagrada i više nego zaslužena jer je Lewandowski s klubom uzeo trostruku krunu, Kup, prvenstvo i Ligu prvaka, jedan nogometaš sasvim sigurno nije sretan ovakvim raspletom.

Sudeći po izrazu lica Cristiana Ronalda u trenutku dodjele nagrade čini se da je bio dosta ljutit zbog toga što ga je Fifa zaobišla treću godinu zaredom. Podsjetimo, 2018. je bio uvjeren da je njegova godina, ali je nagradu uzeo Luka Modrić, lani je ona pripala Messiju, a sada je opet ostao praznik ruku.

