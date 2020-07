Hrvatski reprezentativac Luka Modrić potvrdio je i u pretposljednjem kolu španjolskog prvenstva da je definitivno najbolji igrač Real Madrida od povratka s višemjesečne pauze uzrokovane koronavirusom. Briljirao je Vatreni tijekom prvog poluvremena utakmice s Villarrealom i pokazao još jednom svoju genijalnost i veličinu zbog koje je Marca prije dva dana napisala da bi mu klub trebao ponuditi jednogodišnji ugovor.

MODRIĆU I EKIPI SIGURNO JE PAO MRAK NA OČI: Marca tvrdi da je ovaj ‘ukleti tip’ jedina prepreka Realu u utakmici za naslov

Ovaj put Modrić je uz nekoliko minijatura oduševio i potezom u 29 minuti kada je namjestio pogodak za vodstvo. Casemiro je presjekao loptu na protivničkoj polovici nakon neopreznog odigravanja. Gurnuo ju je do Modrića koji je u idealnom trenutku proigrao Benzemu. Francuz nije imao težak posao – zabio je kroz noge Asenja za veliko vodstvo.

Njegova igra cijelo vrijeme je pozitivno popraćena na društvenim mrežama, a Twitter je doslovno eksplodirao nakon što je namjestio pogodak.

Last time I saw him like this was WC 2018, I’m so happy to see his genius back on the field.

Modrić has regained his Balon d'Or form since the restart.

Modric is like a fine wine man gets better and better.

— What is this behavior (@_poojaaaaaaa) July 16, 2020