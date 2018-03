DRUGU GODINU ZA REDOM: Fantela i Marenić osvojili svjetsko srebro!

Hrvatska posada u klasi 470 Šime Fantela i Igor Marenić osvojili su srebro na Svjetskom prvenstvu te klase u izraelskoj Haifi.

Fantela i Marenić osvojili su svoju šestu svjetsku medalju, a drugu godinu zaredom svjetski su doprvaci, dok je zlato otišlo najvećim favoritima Australcima Mathewu Belcheru i Willu Ryanu.

U finalnom plovu za odličja za deset najboljih u Haifi na Svjetskom prvenstvu danas cu ciljem prošli šesti, Australci su bili četvrti, čime su zadržali prednost ispred naše posade i uzeli zlato. Bronca je pripala Rusima Pavelu Sozikinu i Denisu Gribanovu.

Australci im oštetili brod

“Sretni smo s još jednom medaljom, iako nas malo muči jedna situacija koja se dogodila na startu u taktičkom nadmudrivanju s Australcima. Došlo je do kontakta, Australci su nam malo oštetili brod u sudaru, mi smo prosvjedovali, dva puta sam dizao zastavicu za prosvjed, međutim suci uopće nisu reagirali. To je malo čudno, jer su obvezni reagirati kad dođe do kontakta, no ovoga puta nisu. Na prvoj oznaci su Matt i Will bili prvi, mi treći, stisnuli smo ih do slijedeće oznake, okrenuli prvi i drugi, u trećoj stranici kursa uspijeli smo ih proći, međutim tu smo napravili jednu pogrešku, previše smo se udaljili od njih, oni su dobili novu šansu da nas prođu, iskoristili su je i time uzeli zlato. Zadovoljni smo cijeli tjednom u Haifi i današnjim finalom”, kazao je Šime.



Sjajan dvojac osvojio ukupno 11 odličja

Šime Fantela i Igor Marenić jedre zajedno od 2000. godine, još od juniorske dobi. Na OI u Pekingu bili su deveti, da bi 2009. apsolutno bila njihova godina jer su osvojili zlato na Europskom prvenstvu, a nešto više od dva mjeseca kasnije i naslov svjetskih prvaka, prvi od zasad tek dva u povijesti hrvatskog jedrenja.

Od tada do danas nanizali su ukupno 11 seniorskih odličja, pet na EP i sad šest na SP. U Londonu 2012. zauzeli su šesto mjesto.