Hrvatske rukometašice nakon osvajanja europske bronce su se u ponedjeljak vratile u domovinu

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu u Danskoj. Naše su se rukometašice u ponedjeljak nakon povijesnog uspjeha vratile u Zagreb, i na dočeku u zračnoj luci podijelile svoje dojmove.

“Ovo je bila jedna od najdivnijih dobrodošlica u karijeri i životu. Nismo ni svjesni što smo napravili i koliko daleko smo dogurali, što je to u biti kada pišeš hrvatsku rukometnu povijest. Jednostavno sam ponosna, u jednom trenutku se potpuno izgubiš i pitaš se zašto se veseliš, teško je to opisati ako nisi doživio”, rekla je kapetanica hrvatske reprezentacije Katarina Ježić i u nastavku progovorila o utakmici za treće mjesto u kojoj su hrvatske rukometašice u dvojoju s Danskom osvojile broncu:

“Vidjelo se da nas protivnik ne poštuje, a znate i sami da kada vas netko ne poštuje, probudi se u vama neki inat, probudi se zvijer u vama i kažeš tebi ne dam da me pobijediš. Nije samo to, igraš i za Hrvatsku, za sve ljude, domovinu, ovu predivnu ekipu, igraš za medalju, to je dovoljan razloga da odigraš ovako.”

‘Najbolje od 1. do 60. minute’

Ježić ističe i da joj je utakmica s Dankinjama bila najdraža na prvenstvu.

“Najdraža utakmica? Danska. Odigrale smo najbolje od prve do 60. minute, sve smo igrale dobro, poslije te utakmice medalja je bila oko vrata”, zaključila je.