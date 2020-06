DRUGA TENISAČICA SVIJETA OTKAZALA NASTUP NA SLAVNOM TURNIRU: Odlučila je da će do kraja sezone igrati samo u Europi

Druga tenisačica svijeta i dvostruka osvajačica Grand Slam naslova, 28-godišnja Rumunjka Simona Halep, prva je zvijezda koja je prelomila odluku o mogućem nastupu na ovogodišnjem US Openu i propustit će turnir koji bi se prema najavama trebao održati u standardnom terminu od 31. kolovoza do 13. rujna, objavili su u utorak rumunjski mediji.

Prošlogodišnja pobjednica Wimbledona i osvajačica Roland Garrosa 2018. odlučila je da će do kraja sezone, bude li nastavljena, nastupati samo na europskim turnirima i na WTA Finalu kojem je domaćin kineski Shenzhen. Među europskim turnirima će biti i Roland Garros, gdje će Rumunjka pokušati trijumfirati po drugi put.

Confirmed! Halep is not playing Us Open & Asia tournaments. She will play only in Europe https://t.co/jnpUo0barK

— Elena (@elenaclaudia22) June 16, 2020