DRAMATIČNI TRENUCI ZA HRVATSKOG RUKOMETAŠA: ‘Vrištao je od bolova, vikao je da ga ne ostavimo, bio je u tolikom šoku’

WIR SIND IMMER NOCH FASSUNGSLOS!😳 Das Spiel wird überschattet durch die schwere Aussenknöchelfraktur Verletzung von Domagoj Pavlovic… . LIEBER #DOMBA❤️! WIR wünschen dir ganz viel KRAFT!💪 #WIRfürDOMBA🍀 ____________ ++Liebe Fans, das Ergebnis spielt heute für uns absolut KEINE ROLLE! +++Domba ist mittlerweile im KRANKENHAUS angekommen und wird bestmöglich versorgt. An seiner Seite ist Geschäftsführer Axel Geerken. ++++ DIAGNOSE: Aussenknöchelfraktur. _ _ _ 🏃‍♂️Einlass: 17:30Uhr 🖥 LIVETICKER BEI UNS ⏰ Anpfiff: 19:00 Uhr 🆚 THW Kiel 📍 Sparkassen Arena | Kiel _________________________ 📸©️MT2018 @alibekkaesler _ #wirsindmt #DHBPokal🏆 #dkbhbl #EslebederSport @dkbhbl @salminghandball @dhb_teams #kassel #melsungen #sport #team @mttrommler #FANS❤️🔥 #handball #bundesliga #nordhessen