DRAMATIČNE SCENE NAKON SERENINOG ISPADANJA S AUSTRALIAN OPENA: Osaka prošla u finale, Williams se slomila na pressici

Japanka Naomi Osaka i Amerikanka Jennifer Brady igrat će u finalu prvog grand slam turnira sezone Australian opena. Naomi Osaka, treća nositeljica u prvom polufinalnom susretu zaustavila je osvajačicu 23 grand slam naslova Amerikanku Serenu Williams pobijedivši je sa 6-3, 6-4.

Jennifer Brady, 22. nositeljica, za nastup u finalu eliminirala je Čehinju Karolinu Muchovu nakon napete borbe sa 6-4, 3-6, 6-4. Najbolji rezultatat 25-godišnje Brady na grad slamovima do sada je bilo na zadnjem US Openu kada je stigla do polufinala gdje je potom izgubila od Osake.

Japanka, koja je zaustavila Williams na putu do rekordnog 24. grand slam naslova, u finalu će se boriti sa svoj četvrti grand slam naslov nakon što je osvojila US Open 2018. i 2020. te Australian Open 2019. godine.

Serena se rasplakala

“Napravila sam nekoliko neprisiljenih pogrešaka na početku danas, bila sam nervozna i uplašena. Tada sam uhvatila ritam i najvažnije mi je bilo zabaviti se”, rekla je Osaka nakon meča. “Uvijek mi je velika čast igrati protiv Serene i sam nisam htjela izgledati loše pa sam se zaista potrudila”, dodala je 23-godišnja Japanka.

Williams je izgubila četiri finala grand slama od 2017. godine kada je osvojila Australian Open.

Williams je briznula u plač na kratkoj tiskovnoj konferenciji nakon meča opisavši svoj polufinalni nastup kao “dan prepun velikih pogrešaka”.

“Odvagnula sam pogreške danas. Toliko sam pogrešaka napravila sama. Iskreno, imala sam priliku za pobjedu. Mogla sam povesti 5-0. Danas mi je zaista bio dan pun velikih pogrešaka”, rekla je 39-godišnja američka teniska zvijezda.