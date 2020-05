Poručio kako se nogomet mora vratiti na travnjake

Savjetnik Dinama Zdravko Mamić kazao je za subotnje izdanje “Dnevnoga avaza” kako će prihod zagrebačkoga kluba u sljedećoj godini biti “nula” jer su svi prihodi isključivo vezani za prodaju igrača i ulaznica od igranja u Europskim natjecanjima.

MAMIĆ NAKON SEDAM MJESECI PREKINUO ŠUTNJU: ‘Bjelica? Ovo prvi put govorim, to je prava istina o njegovom odlasku’

Dodao je da uopće ne razumije kako će nogomet funkcionirati i opstati, ali smatra kako se prvenstva moraju nastaviti makar i bez gledatelja. Mamić se krije u BiH od Hrvatskoga pravosuđa i 6.lipnja se navršavaju dvije pune godine kako živi u Međugorju u Hercegovini.

Svijet u krizi

“Cijeli svijet je u krizi, ne samo sport i nogomet. Dinamo će biti posljednji u redu za probleme, drugima neće biti nimalo lako, poglavito klubovima u BIH i Hrvatskoj. Neće biti više prodaje igrača kao ranije”, rekao je Mamić .

Nakon višemjesečne distance od medija Zdravko Mamić je za sarajevski list otkrio kako je sada već bivši šef stručnoga stožera Dinama Nenad Bjelica napustio “modre” isključivo zbog smanjenja plaće.

“Na Bjeličin odlazak nitko pametan niti je pomislio, a kamoli priželjkivao. Jedini razlog zbog kojeg je Bjelica otišao je taj što je predloženo smanjenje primanja u vrijeme korona krize. On je to odbio, i to u usmenom i pismenom obliku. Ovo prvi put govorim, znači i u usmenom obliku. Ali to je sada završena priča. Idemo dalje. Dinamo ima novog mladog i talentiranog trenera. Ali, ako me pitate da li mi je žao, moj odgovor je da, žao mi je”, dodao je.

Pandemija usporila sve

Na pitanje što će biti s talentiranim Amerom Gojakom za koga se nagađa da ide u Španjolsku, Mamić je negirao njegovu prodaju.

“Nama nije cilj da prodamo Gojaka. I to se neće dogoditi. Mogu reći da će Dinamo biti jači nego u proteklim sezonama. Dolaze nam novi igrači i Dinamo neće ići u rasprodaju igrača, kako su mnogi priželjkivali”, nodgovorio je Mamić.

Savjetnik Dinama je poručio kako se nogomet mora vratiti na travnjake te se ne može načuditi da su neki u BIH protiv nastavka tamošnje Premijer lige.

“Bila je to viša sila, pandemija je jako usporila sve, ali sada kriza jenjava i sve se mora nastaviti. Ljudi ne razumiju koliko treba vremena da momčadi uđu u formu. Nažalost, nogomet više nikada neće biti isti”, zaključio je.