DRAMATIČNA ZAVRŠNICA U SERIE A: Roma zabila u zadnjoj minuti za veliku pobjedu protiv Spezije

U prvoj utakmici subotnjeg programa 19. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je u dramatičnoj završnici svladala Speziju sa 4-3 (1-1).

U prvom poluvremenu Roma je povela golom Mayorala (17), no ubrzo potom Piccoli (24) je poravnao na 1-1. Početkom nastavka Mayoral (52) je osigurao novo vodstvo domaćima koje je vrlo brzo potom Karsdorp (55) i povećao. Ipak, novak u ligi se nije predao već je preko Diega Farisa (59) smanjio na 3-2 i taj je rezultat vrijedio sve do same završnice. A onda je Verde (90) iskoristio veliku pogrešku Smallinga za izjednačenje na 3-3 i činilo se važan bod, no vrlo brzo po kretanju s centra Roma je uspjela postići i četvrti gol te osvojiti tri boda zahvaljujući Pelleginiju (90+2).

Erlić igrao za Speziju od 80. minute

Bila je ovo druga utakmica Rome i Spezije ovoga tjedna, nakon što je Spezia u utorak u osmini finala također u Rimu svladala Romu sa 4-2 nakon produžetka. Mladi hrvatski reprezentativac Martin Erlić igrao je za Speziju od 80. minute.

Ovom pobjedom Roma je stigla na treće mjesto sa 37 bodova, tri manje uz utakmicu više od drugog Intera, a tri više uz dvije utakmice više od četvrtog Napolija, dok je Spezia ostala 13. sa 18 bodova. Na vrhu je Milan sa 43 boda.