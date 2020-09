Na ljestvici vode Napoli, Verona i Milan sa po šest bodova

U derbiju 2. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma i Juventus su na Olimpicu odigrali 2-2. Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, no Juve se oba puta vratio postigavši drugi gol s igračem manje.

Oba gola za rimski sastav zabio je Francuz Jordan Veretout (31-11m, 45), dok je dvostruki strijelac za goste iz Torina bio Portugalac Cristiano Roanldo (44-11m, 69).

450 – Cristiano #Ronaldo has now scored 450 in the top-5 European League, a record since 2003/04 (his Man United debut). Jump.#RomaJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 27, 2020

Roma je povela u 31. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Veretout. Francuz je sam izborio jedanaesterac nakon što je njegov udarac rukom zaustavio sunarodnjak Adrin Rabiot.

Cristiano Ronaldo is the first player in history to score 450 goals across Europe's big five leagues. Reaching the milestone with a trademark header. ✈️ pic.twitter.com/Tc3NyoVcau — Squawka Football (@Squawka) September 27, 2020

Izjednačio je Juventus u 44. minuti, također iz kaznenog udarca. Rukom je igrao Lorenzo Pellegrini, a Ronaldo sigurno zabio. No samo dvije minuta kasnije Roma je stigla do nove prednosti. Bila je to brza kontra koju je u pogodak pretvorio Veretout na Mihtarijanovu asistenciju.

U 62. minuti talijanski prvak je ostao s igračem manje nakon što je zbog drugog kartona isključen Rabiot. Juve je ipak, s igračem manje izjednačio u 70. minuti, a strijelac je ponovo bio Ronaldo.