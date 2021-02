DRAMATIČNA POBJEDA ATALANTE U CAGLIARIJU: Jedini pogodak pao u zadnjoj minuti susreta, zaigrala dvojica Hrvata

Nogometaši Atalante dramatičnom su se 1-0 (0-0) pobjedom na gostovanju kod Cagliarija u susretu 22. kola talijanskog prvenstva bodovno poravnali s Napolijem i Lazijom.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Muriel u 90. minuti susreta, a domaćini su se u sudačkoj nadoknadi ponadali kako bi ipak mogli do boda kada je dosuđen kazneni udarac za njih. No, nakon intervencije VAR-a glavni sudac Piccinini promijenio je svoju odluku te je ostalo minimalnih 1-0 za Atalantu.

Boško Šutalo igrao je do 62. minute, a Mario Pašalić je odigrao prvo poluvrijeme za Atalantu koja sada ima 40 bodova iz 22 susreta, isti bodovni učinak, ali s po utakmicom manje odigranom imaju peti Napoli i sedmi Lazio.

Cagliari, kojemu je ovo bila 14. uzastopna utakmica bez pobjede u Serie A, ostao je u zoni ispadanja, 18. sa 15 bodova, dva manje od 17. Torina.

Zanimljivo je bilo i u Đenovi gdje je Sampdoria svladala Fiorentinu sa 2-1 (1-1). Strijelci za domaće bili su Balde (31) i Quagliarella (72), dok je uspješan za goste bio Vlahović (37). Sampdoria je sada 10. sa 30 bodova, dok je Fiorentina 16. sa 22.

92 – Fabio #Quagliarella has equalled Adriano Bassetto (92 goals) at the second place in the all-time goalscorers table for Sampdoria in Serie A – only Roberto Mancini has netted more with this side in the top-flight, thanks to 132 goals. Historical.#sampdoriafiorentina pic.twitter.com/szYfNtkGc7

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 14, 2021