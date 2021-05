DRAMATIČNA OBJAVA JEDNOG OD NAJPOZNATIJIH NOGOMETAŠA SVIJETA: Salah poslao snažnu poruku svjetskim moćnicima – ‘Sad je dosta!’

Jedan od najpoznatijih i najboljih igrača svijeta, Egipćanin koji nosi dres Liverpoola, Mohamed Salah, iznio je javno svoj stav o novom sukobu Izraelaca i Palestinaca.

Egipćanin je na svom Twitteru odlučio istupiti i prozvati svjetske moćnike, pa čak i britanskog premijera Borisa Johnsona, da smjesta zaustave nasilje i spriječe nove žrtve.

“Pozivam sve svjetske vođe, uključujući i premijera države koja je posljednje četiri godine moj dom, da naprave sve što je u njihovoj moći kako bi odmah zaustavili nasilje i spriječili dodatne nevine žrtve. Sad je dosta”, napisao je Salah i do sada je skupio više od 250 tisuća lajkova i više od 86 tisuća retweetova.

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021