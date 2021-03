Nenad Pagonis je progovorio o teškim trenucima kada mu se rodila prva kćer Tesa

Srpski kickboksaš Nenad Pagonis (33) u televizijskoj emisiji progovorio je o dramatičnim trenucima iz svog života, iz razdoblja kada mu se rodila kći Tessa.

Pagnis je opisao kako se bodio za zdravlje kćeri, koja je rođena mrtva, te priznao da se borio s anksioznošću zbog čega je imao i suicidalne misli.

Drama u bolnici

“Moja sada bivša supruga i ja smo imali turbulentnu vezu. Ona je ostala trudna i kad je za to doznala, htjela je pobaciti, a ja joj nisam dozvolio. Poslije sam ja htio, a ona nije. To je bilo katastrofalno razdoblje, ali kada smo se pomirili sve je leglo na svoje mjesto. Dok smo čekali kćerku, imali smo divnih trenutaka, ja sam počeo za nas raditi kuću kakvu sam oduvjek htio jer kao dijete nisam imao ništa”, rekao je u emisiji “Preživjeli” na K1 pa opisao kako je izgledao porod:

“Ona je 18. siječnja otišla roditi, imala je savršenu trudnoću i nikakve probleme. Moj prijatelj ju je porađao i nazvao me sav uznemiren. Rekao je ‘bilo je problema, ali ne brini se, bit će sve u redu’. Kada sam došao u bolnicu, rekli su mi da je beba morala na intenzivnu negu. Doktorica je izašla i rekla mi; ‘Gospodine, nemojte puno očekivati, to je dijete rođeno mrtvo. Oštećen joj je mozak.’ Beba je ostala bez kisika kada se rodila i doktorica ju je spasila jer ju je stavila u proces hlađenja poput hibernacije gdje se mozak odmara. Rekli su nam da se molimo bogu jer ništa drugo ne možemo i tu počinje moja borba s anksioznošću.”

‘Sada ima pet godina’

“Spasilo me je što sam puno radio na sebi u međuvremenu. Kad sam prvi put vidio Tesu na intenzivnoj njezi, to me je slomilo. Vidio sam bebu koja izgleda poput zdravog djeteta, ali po pogledu se vidi da nije dobro i tada sam odlučio da ću se boriti za nju kako znam i umijem. Provodio sam dane i noći u bolnici i masirao joj stopala jer sam čitao o tim akupunkturnim točkama koje mogu simulirati mozak. Supruga joj je pjevala, zajedno smo joj pričali i svaki dan sam se molio za nju. Nakon sedam dana smo došli u bolnicu i to je dan kada će ti reći hoće li dijete biti dobro ili s problemima u razvoju i sjećam se kako je doktorkica prošla kroz hodnik i pokazala mi palac gore, a meni je kamen pao s pluća. Napravili su dodatne pretrage koje su pokazale da nema nikakvih oštećenja. Tesa sada ima pet godina i zdrava je i pametna djevojčica, mislim da nas je čula dok je bila na lijekovima i svi smo joj pomogli da pobijedi”, ispričao je Pagonis.

Srpski kickboksaš rekao je da je tek tada krenuo najcrniji period njegovog života.

Nakon toga je bilo još gore jer sam upoznao čovjeka koji je ostao zbog kćeri zbog čega sam pomislio da bih se ja ubio da ostanem bez svoje Tese. To je u meni probudilo najveću borbu s anksioznošću. Bio sam s druge strane u prekrasnom razdoblju svojeg života, dobili smo i sina, a ja sam boksao i putovao često. No, kada sm došao doma s treninga u glavi su mi krenule crne misli; cijelo vrijeme sam razmišljao o tome kako bi mi bilo da se nešto dogodi Tesi. To je u meni razvilo očaj zbog kojeg sam se htio ubiti”, ispričao je.