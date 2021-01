DRAMA NA AUSTRALIAN OPENU, SUDAC U KARANTENI DOŽIVIO SRČANI UDAR: Nalazi se u bolnici, uskoro će ga otpustiti

Iskusni brazilski teniski sudac Carlos Bernardes hospitaliziran je zbog srčanog udara kojeg je doživio u svojoj hotelskoj sobi u Melbourneu, gdje je u obaveznoj karanteni uoči Australian Opena, koji počinje 8. veljače.

Brazilski internetski portal “TenisNews” objavio je da se Bernardes osjeća dobro i da bi mogao biti pušten iz bolnice u subotu.

Brazilian Chair Umpire, Carlos Bernardes had a Heart Attack, but he is doing well right now https://t.co/UtEhMjBaHR

