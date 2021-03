DOPUSTIO NAJJAČEM ČOVJEKU NA SVIJETU DA GA UDARI: Odmah je požalio; ‘Mozak mi više nije na istom mjestu…’

Hall je stekao globalnu slavu 2016. godine kada je postao prvi čovjek koji je sa zemlje podigao pola tone

Jedan od najsnažnijih ljudi na planeti, Brtanac Eddie Hall, napravio je pravo čudo kad je 2016. godine postao prvi čovjek koji je sa zemlje podigao pola tone, a sada se odlučio posvetiti boksačkoj karijeri i priprema se za borbe u ringu.

Njega je na treningu posjetio bivši britanski gimnastičar i osvajač bronce na Olimpijskim igrama 2016. Nile Wilson koji je odlučio isprobati koliko je snažan Hallov udarac i sve je objavio na Instagramu.

Skoro izletio iz ringa

Wilson je na sebi imao štitnike, no to mu nije pomoglo. Kada ga je Hall udario, on je odletio nekoliko metara i umalo ispao iz ringa.

“Mozak mi se pomaknuo”, rekao je Wilson koji je na Instagramu poručio i da se osjeća dobro nakon teškog udarca.