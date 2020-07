Njemački stručnjak Torben Beltz nakon dvije i pol godine više nije trener hrvatske tenisačice Donne Vekić. Potvrdio je to putem društvenih mreža te je naveo razlog.

“Nažalost, Donna i ja imali smo drugačiju viziju oko rasporeda treninga i turnira na povratku Toura zbog čega idemo svatko svojim putem,. Hvala Donni na posljednje dvije i pol godine. Bila je to sjajna vožnja i uživao sam u vremenu provedenom s njom. sretno u budućnosti. Spreman sam za novu avanturu”, napisao je na Twitteru. Ubrzo mu je odgovorila, jer, čini se, nije bila zadovoljna ovom verzijom priče.

Hey ,, unfortunately Team Donna and I had different views in setting up the practice and tournament schedule for the restart of the tour which is why we will go separate ways! Thanks Donna for the last 2,5 years, it… https://t.co/iE5mwcNWGs

