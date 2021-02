Hrvatska tenisačica Donna Vekić ispala je s Australian opena. Nju je za 90 minuta u borbi za četvrtfinale svladala 24. igračica svijeta, Amerikanka Jennifer Brady (6-1, 7-5).

Amerikanka je odigrala sjajan prvi set u kojemu je brzo napravila dva ‘breaka’, povela s 5-0 i riješila prvi set. U konačnici je za malo više od pola sata dobila prvi set sa 6-1.

U drugom setu Donna se vratila, smanjila broj pogrešaka i cijelo vrijeme bila u egalu. U sedmom i osmom gemu dogodio se obostrali break i činilo se da će pobjednik seta biti odlučen u tie-breaku, no Amerikanka je u 11. gemu ponovno oduzela servis Donni i osigurala pobjedu.

Jennifer Brady beats Donna Vekic 6-1, 7-5 to reach back to back hard court Slam QFs, after the US Open SFs.

One American confirmed in the #AusOpen semis, as Brady will face her good friend Pegula.

Still a good run from Donna, saved MP in R3 vs. Kanepi.

— José Morgado (@josemorgado) February 15, 2021