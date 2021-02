U drugom kolu igrati protiv 23-godišnje Argentinke Nadije Podorske

Osječanka Donna Vekić (WTA – 33.) nadoknadila je gubitak prvog seta te ‘break’ zaostatka u drugom i trećem setu na putu do pobjede 4-6, 6-3, 6-4 nad 26-godišnjoj Kineskinjom Yafan Wang (WTA – 98.) u dvoboju prvog kola Australian Opena koji je trajao dva sata i 38 minuta.

Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj i prva pobjeda hrvatske tenisačice, kojom se po šesti put u karijeri plasirala u drugo kolo prvog Grand Slam turnira u sezoni. Tamo 24-godišnju Osječanku čeka Argentinka Nadia Podorska (WTA – 45.) koja je u prvom kolu nadigrala Amerikanku Christinu McHale sa 6-4, 6-4.

Donna Vekić je prva došla do ‘breaka’ u meču protiv Wang slomivši servis Kineskinje u petom gemu, ali je tu prednost izgubila već u sljedećem. Osječanka je u desetom gemu s dvije dvostruke pogreške i jednom neprisiljenom darovala suparnici još jedan ‘break’ kojim je Yafan Wang osvojila prvi set.

Nastavila niz

Kineskinja je niz nastavila na početku drugog seta u kojem je povela 2-0. Vekić je uspjela nakon sedmominutnog gema spasiti tri gem-lopte i oduzeti servis Wang u trećem gemu. Osječanku je to vratilo u meč, jer je do kraja seta osvojila pet od sljedećih šest gemova te nakon 98 minuta igre izborila odlučujući set.

Tu je ponovno Wang prva stekla prednost već u prvom gemu, ali je Vekić odmah vratila ‘break’. Kineskinja je novim ‘breakom’ povela 3-2, da bi u ključnom šestom gemu, koji je trajao više od 11 minuta, Vekić spasila četiri gem-lopte te iskoristila četvrtu priliku za ‘break’ i izjednačenje na 3-3. Kineskinja novu priliku nije dobila, a Osječanka je meč završila nizom od šest poena, ostavivši Wang bez poena kad je kineska tenisačica u desetom gemu servirala za ostanak u dvoboju.

Osvojila samo poen više

Konačna statistika pokazuje da je Vekić osvojila samo jedan poen više (106-105) od suparnice te da je imala 20 izravnih poena više (46-26), ali je i više griješila (53-41) kad ju na to nije prisilila suparnica. Ključno je bilo što je Osječanka uspjela iskoristiti 7 od 17 prilika za ‘break’, dok je Wang imala realizaciju break-lopti 5/10.

Vekić će u drugom kolu igrati protiv 23-godišnje Argentinke Nadije Podorske, koja je zablistala na posljednjem Grand Slam turniru u prošloj sezoni, na jesenskom izdanju Roland Garrosa, gdje je iz kvalifikacija stigla do polufinala i izgubila od kasnije pariške pobjednice Poljakinje Ige Swiatek. Dvoboj Vekić – Podorska na rasporedu je u četvrtak, a to će biti njihov prvi meč u glavnom ždrijebu. Igrale su 2016. u kvalifikacijama za US Open, a taj je Argentinka slavila u dva seta.