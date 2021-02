Donna Vekić je do pobjede došla sigurno, meč je završila s čistih 6-2, 6-2

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (24) pobijedila je polufinalisticu prošlogodišnjeg Roland Garrosa Nadiju Podorosku sa sigurnih 6-2, 6-2 i plasirala se u treće kolo Australan opena.

DONNA VEKIĆ NAKON VELIKOG PREOKRETA IZBORILA DRUGO KOLO: Osječanka se izvukla iz nemoguće situacije i došla do pobjede

Donna je furiozno ušla u oba seta, stvorila uvjerljivu prednost i sigurno je održavala do kraja.

Slijedi meč s Estonkom

Hrvatica je ovim trijumfom ponovila najbolji rezultat na Australan openu iz prošle godine.

U sljedećem kolu igrat će protiv Estonke Kaije Kanepi koja je u drugom kolu snzacionalno izbacila četvrtu nositeljicu, Amerikanku Sofiju Kenin.

Donna Vekić je već jednom igrala s Estonkom, bilo je to na US Openu 2019. na kojemu je Hrvatica stigla do četvrtfinala.