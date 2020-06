DONNA STALA U ĐOKOVIĆEVU OBRANU: ‘Žao mi je što je završilo ovako, imao je samo dobre namjere’

View this post on Instagram

Hi everyone! Just wanted to inform you that I have tested negative for Covid-19 and I will do another test on Friday. According to input from medical experts, I am self-isolating. Wishing everyone who tested positive a speedy recovery.⁣ ⁣ Ovim putem sam Vas htjela obavijestiti da je moj test na Covid-19 negativan, a drugi test ću obaviti u petak.⁣ Prema preporuci epidemiologa, provest ću vrijeme u samoizolaciji. Svima koji su pozitivni na ovaj virus želim što brži oporavak!