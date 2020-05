DONESENA VELIKA ODLUKA ZA BUDUĆNOST PREMIERLIGE: Poznato do kada se ništa neće smjeti igrati, čak ni iza zatvorenih vrata

Profesionalni sport neće se nastaviti u Velikoj Britaniji prije 1. lipnja, čak ni iza zatvorenih vrata, priopćila je britanska vlada u ponedjeljak.

Nakon što je premijer Boris Johnson u nedjelju kritiziran zbog izazivanja zabune, tijekom televizijskog izlaganja plana opreznog popuštanja mjera protiv koronovirusne krize, danas je izdao dokument na 50 stranica s detaljnim uputama.

BREAKING: The UK government have given the Premier League the green light to restart the season from June 1 behind closed doors. https://t.co/6vqb0cNVki

— ESPN FC (@ESPNFC) May 11, 2020