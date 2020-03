DONESENA NAJRIGOROZNIJA ODLUKA U HR SPORTU ZBOG COVID-19: ‘Katastrofa, žao nam je i teško zbog toga. Ovo je bez presedana’

Hrvatska odbojka pogođena je pandemijom koronavirusa, HOS donio izvanrednu odluku, dosad najtežu mjeru

U Hrvatskom odbojkaškom savezu je prije dva dana donesena najstroža mjera do sad u hrvatskom sportu. Naime, sukladno napucima Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, a u cilju prevencije širenja koronavirusa i odgovornosti prema ostalima, Upravni odbor Hrvatskog odbojkaškog saveza, na sjednici je donio odluku o prekidu svih ligaških natjecanja u muškoj i ženskoj konkurenciji te zaključio rang ljestvicu klubova prema zatečenom stanju.

‘Tehnička titula’ pripala Kaštelanima

Nakon takve odluke “tehnička titula” pripala je odbojkašima Mladosti Ribole iz Kaštela, čiji trener Ivan Rančić kaže kako je izazvala čudan osjećaj, a kod igrača podatak da su prvaci nije izazvao gotovo nikakvu reakciju. Trener prve momčadi, zajedno sa svojim igračima, za odluku je saznao uslijed treninga.

Podijelio je, naime, momčad na tri radne skupine s po tri igrača, kako bi što manji bio kontakt zbog izvanrednih mjera i situacije, a taman kad je došao na rad s trećom skupinom, rečena mu je odluka HOS-a, a on ju je prenio igračima…

Ivan Rančić iz Mladost Ribole: ‘Žao nam je. Teško nam je zbog ovakvog raspleta’

“Nikakve reakcije među njima nije bilo. Samo su se pogledali i rekli ‘a dobro, ako je tako… Žao nam je’. Svima je bilo žao što ne igramo to finale, naš Amerikanac Middles Solbrige, sjajan momak i odličan igrač, plakao je što nisu s njima igrali. Ne bih nikome htio takav osjećaj. Jako čudan osjećaj, ma nisam ni sad svjestan što se oko nas događa. Iskreno, teško nam je zbog ovakvog raspleta. Sport mi je, uz obitelj, najvažniji u životu, žrtvujem se iz dana u dan. Imali smo 6 prvenstava zaredom, pa smo izgubili, dva.

‘Proljeće je uvijek posebno’

Znate kako je teško vratiti prvenstvo, ali sam osjetio da bi u ovoj godini, sezoni, završnica mogla biti jako zanimljiva, izjednačena. Pojavio se i Split, Rijeka, Murvica… Baš bi bilo zanimljivo. Meni je proljeće inače najzanimljiviji i najdraži dio godine, dvorana nam je tradicionalno puna. Lijepa atmosfera. Dobiješ, izgubiš, znaš da se za nešto boriš”, kazao nam je u uvodu razgovora Ivan Rančić i nastavio:

“A ovako je ispalo kako je ispalo. Nažalost, katastrofa. Možda je katastrofa ružna riječ, osobno ne krivim nikog. Više se baviš vijestima okolo. Ta informacija je došla u klub i mi smo je zaboravili za sat vremena. Nismo to moralno prihvatili, pa teško je tako nešto poput ovako nečeg prihvatiti. Kao da vi dobijete nagradu za najboljeg novinara godine na temelju dva teksta. I što možeš reći u takvoj situaciji, kako se ponijeti? Mi poštujemo odluku Saveza, kakva god bila. Vidio sam da su mnoge zemlje proglasile pobjednika, i jedna Austrija… Imam tamo svoje prijatelje, pa znam…

‘Mislim da se niti jedan trener ne bi htio naći u ovakvoj situaciji’

Čuo sam se i s nekim ljudima u Njemačkoj, tu je i Estonija, i još tri, četiri države sigurno. Belgija je isto među tim zemljama… Mislim da se niti jedan trener ne bi htio naći u ovakvoj situaciji. Bio sam izbornik, i s te funkcije sam bio smijenjen. To mi je bio gorak odlazak. No, nisam htio odlaziti van, htio sam ostati kod kuće, stabilizirao sam se u klubu, volim biti ovdje, i sad opet neka nesreća”, objašnjava nam Ivan Rančić.

Sam termin “tehnički prvak” pokazuje da je situacija izvanredna. U HOS-u kažu da je stvar neriješena ako gledamo međusobne omjere i još neke stvari, da su Zagrepčani dobili u Kaštelima 3:2, a Kaštelani mladostaše u Domu odbojke i da je, gle slučaja, isti broj poena.

‘Pitaju me bi li ja zagrebačkoj Mladosti ponudio majstoricu? Pa, kakvo je to pitanje?!’

“Pitaju me bi li ja zagrebačkoj Mladosti ponudio majstoricu? Pa, kakvo je to pitanje?! Ja s tim nemam nikakve veze. Uopće ne želim razgovarati o odluci HOS-a. Nismo se preispitivali, osjećaj je nikakav, bez okusa i mirisa”, istaknuo je trener OK Mladost Ribola Kaštela Ivan Rančić.

Miro Pavlović iz HAOK Mladost: ‘Ovo je potez donešen samo da se našteti HAOK-u Mladost’

Nakon njega, priča nas je odvela prema Savi. Predsjednik Mladosti, ujedno i zamjenik predsjednika HOS-a Miro Pavlović, iznenađen je tom odlukom kojom se nikako ne može pomiriti i najavljuje pravne korake… Tako iz Mladosti pripremaju i tužbu prema HOS-u, da li kao instituciji ili prema odgovornim osobama, to će još, kažu, vidjeti. Ne može se Pavlović nikako pomiriti s ovom odlukom koja je bez presedana…

“Realno kad gledate sastave ekipa jedini tu koji smo pogođeni smo upravo mi. Jer, u ovoj smo sezoni imali odličnu momčad koja je igrala finale srednjoeuropske MEVZA lige, koja je igrala treće kolo kvalifikacija Lige prvaka, koja je igrala alpari utakmicu s jednom Benficom. Kad pogledate krajnji ishod, takav vam nije dojam, ali bila je to borba za svaki set. Mi smo klub koji je bio u stvarno lošoj situaciji, ja sam došao u Mladost iz Zagreba prije pet godina. U tih pet godina napravili smo to da imamo momčad i žensku ekipu koji su igrali kvalifikacije za Ligu prvaka. Mladostašice su prošle godine bile osvajačice Kupa i prvakinje države. Svake godine rastemo iz sezone u sezonu. Došli smo u situaciju da imamo plan igrati Ligu prvaka s našim igračicama i igračima, imamo samo jednog stranca Đukića Gorana iz Crne Gore. Mi u klubu ne možemo drugačije misliti, ne možemo se oteti dojmu da je ova odluka usmjerena kontra Mladosti. To je naš zaključak”, rekao nam je Miro Pavlović i nastavio:

‘Ovu odluku donijeli su ljudi koji su u hrvatskoj odbojci već 20 godina i koji su od nje napravili ovo što su napravili’

“Ovu odluku donijeli su ljudi koji su u hrvatskoj odbojci već 20 godina i koji su od nje napravili ovo što su napravili. A to sad odgovorno tvrdim, sadašnji predsjednik Ante Baković kojem sam ja zamjenik u Savezu. A drugi čovjek koji također vuče konce, koji je s Antom Bakovićem 20 godina u odbojci, koji je to svo zlo napravio u hrvatskoj odbojci je Zdeslav Barać. I on je u svakodnevnoj komunikaciji s Bakovićem i ovo je potez donešen samo da se našteti HAOK-u Mladost. Ali, mi smo ozbiljan klub, ozbiljni ljudi, ozbiljna uprava i mi ćemo na ovo znati odgovoriti. Angažirali smo odvjetnički ured koji će se pozabaviti ovim stvarima s pravne strane. Jer, ovo je apsurd. Jedna Uefa odgađa Euro u nogometu da bi se završila ligaška natjecanja. Mi u odbojci, pak, nemamo ništa. Imamo neke, da se izrazim možda tako jako, nebitne i nerelevantne utakmice koje su bile za Europsku ligu, koje nisu niti EP niti SP. U trećem mjesecu donijeta je ovakva odluka, a mi ne znamo što će se događati u lipnju, ako bude sve ok”.

‘Trebalo se, po meni, donijeti odluku u suradnji sa HKS-om, HRS-om i HVS-om’

Pavlović nam je u telefonskom razgovoru kazao i kako je razgovarao s nekim od poznatih figura hrvatskog sporta…

“Razgovarao sam s Pericom Bukićem iz hrvatskog vaterpola, s gospodinom Gobcem i Grahovcem iz hrvatskog rukometnog saveza, s gospodinom Stojkom Vrankovićem iz HKS-a… Sa svima njima sam i na osobnoj, i na privatnoj razini dobar. I oni se svi zgražaju time. Njihov stav je, govorim o tri kolektivna sporta vaterpolu, rukometu i košarci, nama srednim sportovima, bez nogometa, njega pustimo na stranu, to je nešto drugo, tu se vrte ogromni novci i stvari su takve kakve jesu. Ta tri srodna sporta nama, niti jedan njihov Savez ne želi proglašavati prvaka, jer je to nelogično. Jedan predsjednik španjolskog nogometnog saveza kaže da mu ne pada napamet proglašavati Barcelonu prvakom. A mi donesemo takvu odluku i na takav način.

‘Na sjednici UO uopće u pozivu nije bilo riječi o tome da će se raspravljati o prijevremenom završetku PH’

Pa, na sjednici UO uopće u pozivu nije bilo riječi o tome da će se raspravljati o prijevremenom završetku Prvenstva Hrvatske, a pogotovo da će se donositi ikakva ishitrena odluka. Ja sam se ispričao zbog nedolaska na sjednicu jer sam poslovno spriječen, u Ninu sam gdje imam svoj projekt na kojem radim i nisam mogao doći, no ponavljam, nije bilo u dnevnom redu te točke u kojoj bi se raspravljalo o okončanju prvenstva.

Trebalo se, po meni, donijeti odluku u suradnji s ta tri nacionalna saveza, a uz to možemo u priču staviti i nogomet. Ni HNS nije zaključio sezonu, nego čekaju do kraja lipnja da ju završe natjecateljski. A HOS donese takvu odluku na takav jedan način. Znači, netko je to iskoristio 17. ožujka da progura i da se donese odluka. To su donijeli ljudi iz Upravnog odbora od kojih niti jedan nema uporište u bilo kojem klubu. Ne samo da mi nismo konzultirani, niti odbojkaški klub u Hrvatskoj nije konzultiran. Kaštela i mi smo odigrali samo dva kola hrvatskog prvenstva. U ta dva kola Mladost Ribola iz Kaštela je igrala s Osijekom i Rijekom, i mi smo odigrali samo dva kola s istim suparnicima. Prošlu subotu prvu utakmicu smo u prvenstvu trebali odigrati mi i Kaštela.

‘Zar je bitno dobili mi set 25:10 ili 25:20?! Potpuno nebitno. Bitne su utakmice između nas’

Znači, u hrvatskom prvenstvu smo odigrali dvije utakmice, imali smo 6 bodova kao i Kaštela, uz set razliku 6-0. Oni su bili bolji u poenima. Jer, tko ide računati na to? Rade Malević je najbolji odbojkaški stručnjak u Hrvatskoj koji šansu daje mladim igračima u ovim utakmicama. To mu je vrhunska prilika. Zar je bitno dobili mi set 25:10 ili 25:20?! Potpuno nebitno. Bitne su utakmice između nas i Kaštela, da se netko drugi ne naljuti. Igrali smo finale MEVZA lige, a oni su u toj ligi bili 5. ili 6. Nema nikakvog rezona da se nakon dvije odigrane utakmice Mladost Ribola iz Kaštela proglasi prvakom”, naglašava Miro Pavlović.

Nije nam preostalo ništa drugo nego okrenuti broj predsjednika Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Bakovića...

Ante Baković, predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza: ‘Svi članovi UO-a donijeli su jednoglasnu odluku’

“Vremena kakva danas vladaju, mjere koje su na snazi, zabrinutost i oprez za zdravlje ljudi uslijed pandemije koronavirusa, zahtjeva od odvažnih ljudi hrabre i odvažne mjere. Mi smo dobre sluge svojih sportaša i kao takvi smo zasjedali i nakon trosatnog maratonskog razgovora donijeli smo odluku koja je najbolja za njih, a to je da suspendiramo prvenstvo do kraja i da proglasimo prvake po trenutnom poretku.

U odbojci su, prije nas, to učinili Španjolska, Slovenija, Njemačka, Belgija, Austrija, Češka, Slovačka, Danska, Švicarska, Rumunjska, Izrael, Finska, Estonija… Sve su to zemlje koje su donijele takvu mjeru i proglasile prvake po trenutnom poretku na ljestvici. Vjerujte da smo se vodili svim načelima pravednosti i pravičnosti, te da smo prvenstveno imali na umu zdravlje i život svojih sportaša i sportašica”, rekao nam je Ante Baković i na našu konstataciju kako njegov zamjenik u Savezu, Miro Pavlović, je jako ljut te najavljuje oštre pravne mjere protiv HOS-a, govori:

“Gospodin Pavlović je moj zamjenik i kao takvom mu je dužnost i obveza bilo biti na sjednici UO-a. No, gospodin Pavlović od ljeta ne dolazi na sjednice UO-a, kao niti skupštine. Čak se ne javlja niti na telefonska izjašnjavanja, kad imamo hitne mjere. On je bio pozvan na vrijeme i dostavljeni su mu svi materijali. Ne vidim, stoga, razlog zašto bi on bio taj koji se buni i koji je ogorčen?! Njegovo je mjesto u odboru, a naročito u vrijeme kad živimo u vremenu pandemije u kome je svaki trenutak promjenjiv, kad se situacija mijenja iz sata u sat. Pa, i sami vidite da stožer nacionalne Civilne zaštite zasjeda dva puta dnevno? Donose odluke… Naravno da mi kad smo sazvali ovaj sastanak, znači sedam dana prije, nismo naveli točku jer ona nije bila akutna. Ali, nakon sedam dana odmaka je došla akutna situacija, s kojom smo mi promijenili dnevni red i uvrstili ovu točku, te ju na kraju i usvojili. Svi članovi UO-a su donijeli jednoglasnu odluku”.

‘Gospodin Pavlović ne zna o čemu priča, ne zna što je zakon o sportu ‘

Napomenuli smo predsjedniku HOS-a Bakoviću da nam je gospodin Pavlović rekao da niti jedan od klubova nije bio kontaktiran, konzultiran…

“A zašto bi i bili kontaktirani, pitajte to gospodina Pavlovića koji ne zna o čemu priča. On ne zna što je zakon o sportu, a zakon o sportu predviđa tko vodi natjecanje. Natjecanje ne vode klubovi, nego nacionalni savezi. Zamislite da uđemo u dilemu ili raspravu s klubovima, što bi sve oni htjeli, njihove želje i pozdrave… Pa, mi se ne bi pomaknuli s mjesta niti jednog milimetra.

Pa pobogu, ovo je najteža pandemija u zadnjih 100 godina u svijetu. Najteža situacija od drugog svjetskog rata. A mi pričamo o tome je li Miro Pavlović ljut jer njegova Mladost nije prvak. Pa, što nije igrala i dobila 17 poena više od Kaštela? Mi smo donijeli odluku i u tom trenutku nitko nije znao kakvo je stanje na tablici. Kad smo donijeli odluku, išli smo ju provesti u skladu sa stvarnošću. Vidjeli smo da zagrebačka Mladost za Kaštelima imala dvije utakmice, odigrali su 3:2 i 2:3, omjer poena je bio 212;212, znači totalno izjednačeno, i odigrali su dvijeutakmice u doigravanju drugog dijela prvenstvam gdje su oboje igrali s istim suparnicima. I tu momčad iz Kaštela ima 17 poena više. Samim time su ostvarili prvo mjesto”.

‘Dragom je Bogu svejedno tko je prvi, a tko drugi u odbojci ove godine u Hrvatskoj

I za kraj, Ante Baković nam je kazao:

“Ovo što iz Mladosti ističu za La Ligu i Barcelonu, to je opet jedno nepoznavanje materije. Pričaju o nogometu gdje svaki igrač vrijedi 50 milijuna eura, karikiram, a mi pričamo o odbojci, sportu u kojem su brojne zemlje odnijele ovakvu odluku prije nas, sportu u kojem su curice i dečki na granici punoljetnosti, u kojima curice i dečki primaju 1600 kuna stipendije, u kojem su curice i dečki odvojeni od svojih obitelji, a vi morate znati da je nama prvenstveno i najbitnije zdravlje i sigurnost te djece. Ne postoji ništa što može stati ispred toga. Sigurno da njihovi roditelji nisu sretni da su oni zaključani u nekim sobicama na Jarunu ili Mejama, i borave sami u sobici. Nema treninga, dvorane su zaključane… Mi smo donijeli najčasniju moguću odluku, shvatite to više ljudi. Pa dragom je Bogu svejedno tko je prvi, a tko drugi u odbojci ove godine u Hrvatskoj, ili u rukometu ili u košarci. Ovdje se spašavaju život i zdravlje djece. Interes njih je meni na prvom mjestu, i dok sam ja predsjednik Saveza i Upravni odbor slijedi neko moje razmišljanje, ovo će biti naš cilj. Sigurnost i zdravlje djece”.