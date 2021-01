Košarkaši Dallasa nadigrali su Denver sa 124.117 u dramatičnoj završnici poslije produžetka kojeg je košem sa zvukom sirene osigurao Nikola Jokić.

Dallas je u završnicu ušao s dva poena prednosti i u trenucima kad se činilo da će doći do pobjede Jokić je uveo Denver u produžetke, lai je u njima Dallas brzo osigurao visoku prednost i pobjedu.

The only players with 150-75-75 through 7 games:

Jokic in 2020-21

Oscar in 1961-62

Oscar in 1963-64 pic.twitter.com/nHRxz4dfQU

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 6, 2021